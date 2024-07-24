В Ростовской области сотрудники Минприроды зафиксировали 209 случаев загрязнения рек

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В Ростовской области сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии зафиксировали 209 случаев загрязнения рек. Об этом сообщает издание Donday со ссылкой на Минприроды.За шесть месяцев специалисты провели почти сто проверок водных объектов. В ходе них было выявлено множество нарушений на 57 объектах, подлежащих региональному государственному экологическому контролю. В основном эти нарушения были связаны со сбросом сточных вод в реки.Donday неоднократно писал о сбросе канализационных отходов в Таганрогский залив, реку Кундрючья и Темерник, а также в Мертвый Донец. Из-за этого погибла рыба — это подтвердили в региональном Росрыболовстве.Ведомства пытаются решить проблему сброса сточных вод в местные водоёмы, но это не помогает. Организации продолжают вести себя безответственно.