В Ростовской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для приезжих граждан

Из-за ухудшения эпидситуации в донском регионе снова стала обязательной самоизоляция. Изменения уже внесли в соответствующее постановление правительства Ростовской области № 272.Данное ограничение затронуло граждан, которые выехали за пределы Ростовской области 20 октября, а также позднее и отсутствовали больше 72 часов. Они обязаны по возвращении пройти ПЦР-тестирование и находиться на самоизоляции до получения итогов обследования.Кроме того, с 20 октября приостановят работу детские игровые площадки, а в театры и кинотеатры можно будет зайти только при наличии меддокументов об отсутствии заболевания. В некоторых районах остановят проведение плановой госпитализации пациентов, а с 30 октября заселиться в гостиницу можно будет только при наличии у граждан одного из медицинских документов: о вакцинации, о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста.