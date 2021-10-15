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В Ростовской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для приезжих граждан

В Ростовской области снова вводят режим обязательной самоизоляции для приезжих граждан
Из-за ухудшения эпидситуации в донском регионе снова стала обязательной самоизоляция. Изменения уже внесли в соответствующее постановление правительства Ростовской области № 272.

Данное ограничение затронуло граждан, которые выехали за пределы Ростовской области 20 октября, а также позднее и отсутствовали больше 72 часов. Они обязаны по возвращении пройти ПЦР-тестирование и находиться на самоизоляции до получения итогов обследования.

Кроме того, с 20 октября приостановят работу детские игровые площадки, а в театры и кинотеатры можно будет зайти только при наличии меддокументов об отсутствии заболевания. В некоторых районах остановят проведение плановой госпитализации пациентов, а с 30 октября заселиться в гостиницу можно будет только при наличии у граждан одного из медицинских документов: о вакцинации, о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста.
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