Блогеру Николаю Василенко назначен штраф за поездку на "Феррари" по набережной Дона

Известный ростовский блогер Николай Василенко, известный под прозвищем "Человек-Улыбка", заплатит две тысячи рублей штрафа за поездку на автомобиле "Феррари" по пешеходной зоне набережной Ростова-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел днем 25 марта. Василенко, управляя красным спортивным автомобилем, съехал с проезжей части на набережную, проехав несколько метров вдоль реки Дон по пешеходной зоне. Видеозапись этого заезда быстро распространилась в социальных сетях, вызвав неоднозначную реакцию. Большинство ростовчан выразили свое неодобрение подобным выходкам, однако некоторые жители отнеслись к действиям блогера с юмором."Очень приятно смотреть на позитивного человека и машина красивая", - отметил один из комментаторов.Тем не менее, ролик привлек внимание правоохранительных органов. Николай Василенко был привлечен к административной ответственности по статье "Проезд по пешеходным и велодорожкам или тротуарам, за исключением случаев, предусмотренных ПДД".В итоге, за свой поступок блогер отделался штрафом в размере двух тысяч рублей.