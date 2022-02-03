Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области снова увеличился коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области снова увеличился коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавируса. По данным на 5 февраля, он равен 2,58.

За прошедшие 24 часа увеличилось и число инфицированных. Медики зафиксировали 3 198 случаев заражения среди жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 231 825 человек. Показатель заболевших находится в прямой зависимости от этого значения. Он вырос на 64 единицы и стал равен 5 504 на 100 тысяч населения.

Растет и число смертей среди пациентов с COVID-19. Опасная инфекция забрала жизни 10 077 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Коронавирус усугубил их и привел к тяжелым последствиями, которые люди не смогли перенести.
Фото:istockphoto.com.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.