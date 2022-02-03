В Ростовской области снова увеличился коэффициент распространения коронавируса

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В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавируса. По данным на 5 февраля, он равен 2,58.За прошедшие 24 часа увеличилось и число инфицированных. Медики зафиксировали 3 198 случаев заражения среди жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 231 825 человек. Показатель заболевших находится в прямой зависимости от этого значения. Он вырос на 64 единицы и стал равен 5 504 на 100 тысяч населения.Растет и число смертей среди пациентов с COVID-19. Опасная инфекция забрала жизни 10 077 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. Коронавирус усугубил их и привел к тяжелым последствиями, которые люди не смогли перенести.