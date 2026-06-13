В Ростовской области за сутки потушили 15 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за сутки произошло 15 пожаров. Сводку за 12 июня опубликовали в региональном ГУ МЧС.По данным ведомства, пожарные выезжали на тушение восьми техногенных возгораний. Также спасателей привлекали к ликвидации последствий семи дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий удалось спасти двух человек.Одно из ЧП произошло в СНТ «Алмаз» Аксайского района. Жители заметили дым на участке №541 по улице 3-я Линия. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил хозпостройку и легковой автомобиль «Шевроле». Площадь пожара составила восемь квадратных метров.Пламя удалось потушить примерно за 20 минут.Всего за сутки на вызовах работали 140 человек и 35 единиц техники.