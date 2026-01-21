Новости
Бывший ДК «Юбилейный» в Донецке Ростовской области снова продают с молотка

В городе Донецке Ростовской области объявлен очередной аукцион по продаже здания бывшего Дворца культуры «Юбилейный». Информация о торгах размещена на сайте Торги России.

В рамках программы приватизации местные власти предлагают приобрести трехэтажное здание общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров, расположенное на земельном участке в 3,1 тысячи квадратных метров. Здание, построенное в 1967 году, оценено в 3,9 миллиона рублей.

Согласно документации, целевым назначением участка остается размещение клуба «Юбилейный».

Подведение итогов аукциона состоится 23 января. Начальная цена лота составляет 3,85 миллиона рублей.
