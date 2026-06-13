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Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за дождя 13 июня

Водителей Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за дождя 13 июня

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дождя повысился риск аварий. Об этом сообщили в «Автодоре».

По прогнозам синоптиков, днем и вечером 13 июня в отдельных районах региона ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Мокрое покрытие ухудшает сцепление колес с дорогой. Из-за этого автомобиль хуже реагирует на торможение и повороты. Водителей просят учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и быть осторожнее при маневрах.

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. Непогода сохранится до 14 июня. Местами в регионе возможны ливни с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду.
Фото: Дондей
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