В Ростовской области снова подскочил коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения ковида за последний день снова увеличился в Ростовской области. Обновленные на 4 октября данные опубликовало региональное правительство.Показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона вырос с 537,2 до 542,7. Коэффициент распространения вируса также увеличился до 1,1 с 1,09. При этом в течение месяца отметка не превышала 1,07.Число заболевших за последние 24 часа возросло на 234 человека. Скончались от инфекции 532 пациента. Большинство из них - пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.