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Из-за непогоды в донском регионе 13 населенных пунктов остаются обесточены

Из-за непогоды в донском регионе 13 населенных пунктов остаются обесточены
Из-за непогоды в донском регионе 13 населенных пунктов остаются обесточены. Губернатор Ростовской области сообщил об этом 17 декабря.

Сильный ветер и наледь повредили 28 линий электропередачи. Это привело к тому, что 13 населенных пунктов были отключены от ресурсов. Для восстановления электроснабжения были задействованы более ста аварийных бригад.

- В ликвидации аварий задействована 151 бригада в составе 550 человек и 223 единиц спецтехники, - информирует Василий Голубев.
Энергетики обеспечены всем необходимым и будут работать до полной стабилизации ситуации.

Напомним, что стихия в Ростовской области привела к массовым отключениям света. Обесточены оказались жители Аксайского, Мясниковского районов, частично без света оказались жители донской столицы.
Фото: DonDay
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