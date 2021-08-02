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В Ростовской области скорректировали коронавирусные ограничения

В Ростовской области скорректировали коронавирусные ограничения

В Ростовской области скорректировали коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в правительстве донского региона 4 августа.

Власти уточнили в документе, что предъявление при входе в МФЦ сертификата о вакцинации, справки о недавнем переносе болезни или ПЦР-теста нужно только в том случае, если житель Ростовской области собирается лично присутствовать на месте. Кроме того, как сообщили в региональном пресс-центре, банки теперь можно посещать всем жителям Ростовской области, независимо владеют ли они каким-то из вышеперечисленных документов или нет. К сожалению, других послаблений от властей не последовало.

Напомним, новые ограничения вступили в силу 4 августа. Сообщество рестораторов уже высказалось по поводу постановления, введённого по просьбе регионального Роспотребнадзора.

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