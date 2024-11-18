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Аномальное потепление до +17 градусов прогнозируют в Ростовской области

Аномальное потепление до +17 градусов прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области синоптики прогнозируют аномальное потепление до +17 градусов. Об этом информируют специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По данным специалистов, 20 ноября столбики термометров днем покажут до +4…+9 градусов, на юге до +12 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -1…+4 градусов, при прояснениях до -5. Ночью и утром ожидается туман и гололед.

На следующий день местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха поднимется до +2…+7 градусов. Днем потеплеет до +9…+14 градусов, а по югу до +17 градусов.
Фото: Rostov.ru
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