В Ростовской области сильно выросла инфекционная заболеваемость

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В Ростовской области отмечается негативная тенденция: заболеваемость инфекционными недугами возросла почти на десятую часть. Сведения об эпидемиологической ситуации за последние четыре года предоставлены областным управлением Роспотребнадзора.По информации, предоставленной санитарными службами, с 2020 по 2024 годы наблюдается подъем числа случаев заражения инфекционными болезнями на 9,7 %. Превалирующая доля заболевших (94,1%) приходится на ОРВИ, грипп и корь.Природно-очаговые и другие типы инфекций составляют 2,9% от общего количества заражений, занимая вторую строчку по распространенности. Доля недугов, передающихся фекально-оральным путем, составляет 2%.Паразитарные заболевания, социально значимые инфекции и парентеральные инфекции встречались значительно реже (0,4%, 0,4% и 0,2% случаев соответственно). Наибольший процент заболевших инфекционными и паразитарными болезнями приходится на детское и подростковое население до 17 лет (приблизительно 55% всех случаев).Зафиксировано удвоение количества случаев заражения дизентерией. Вместе с тем, распространенность сальмонеллеза и острой кишечной инфекции снизилась на 17,7%.