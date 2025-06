EXEED EXLANTIX: новый уровень гибридной премиальности

Фото: КлючАвто.

Модельная линейка— это не просто новое поколение автомобилей, а философия движения вперед. Интеллектуальные гибридные установки, продуманный до мелочей комфорт, элегантный дизайн и выдающаяся динамика делают моделиодними из самых интересных предложений в сегменте премиальных автомобилей на новых источниках энергии.Включение EXLANTIX в модельный ряд стало важной вехой для бренда EXEED — теперь покупатель может выбрать между классическим бензиновым, гибридным и полностью электрическим автомобилем, не выходя за рамки одной философии — разумной роскоши.EXEED EXLANTIX ET — полноразмерный кроссовер, который совмещает прогрессивные технологии с высокой проходимостью и исключительным комфортом. Это гибрид, построенный по последовательной схеме, где два электромотора и турбированный бензиновый двигатель 1.5 работают в тандеме с генератором. Суммарная пиковая мощность достигает, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды — результат, достойный спортивных моделей.При этом EXLANTIX ET отличается экономичностью: батарея емкостьюобеспечивает до, а суммарный запас хода — до 1180 км. Этого достаточно, чтобы преодолеть расстояние, скажем, от Ростова-на-Дону до Самары или Казани с минимумом остановок на подзарядку.Для российских условий особенно важна пневмоподвеска с функцией изменения клиренса, которая работает в паре с интеллектуальной системой полного привода и адаптивными амортизаторами CDC. Водителю доступны 7 режимов вождения, включая «Снег», «Гравий», «Эко» и другие.Купить EXEED EXLANTIX ET в России можно в топовой комплектации за 6 600 000 рублей — и это цена за насыщенную технологически и по-настоящему премиальную модель.Внутри EXLANTIX ET ощущается не просто комфорт, а внимание к состоянию пассажиров. Сиденья отделаны перфорированной кожей Nappa, с подогревом и вентиляцией спереди и сзади. Все кресла — даже на втором ряду — оснащены функцией массажа, а переднее пассажирское кресло может полностью раскладываться в режиме «нулевой гравитации» с выдвижной оттоманкой и углом наклона до 120°.Атмосферу в салоне поддерживает трехзонный климат-контроль, ионизация воздуха, а также система автоматической ароматизации с тремя ароматами и возможностью выбрать интенсивность.Для тишины и уюта предусмотрены 24 технологии шумо- и виброизоляции, включая трехслойные уплотнители, 6-миллиметровые акустические стекла и продуманную конструкцию кузова. Система помощи водителю включает 30 ассистентов и более 20 датчиков, радаров и камер, обеспечивая 5 звезд безопасности по C-NCAP.Вторая модель линейки —— это четырехдверное купе с элегантной посадкой, отмеченное наградамиЭто не просто красивый автомобиль — он доказывает, что гибрид может быть и эстетичным, и по-настоящему драйверским.Под капотом — два электромотора, общая пиковая мощность —, а разгон до 100 км/ч занимает всего. При этомспособен проехать до 1231 км без подзарядки, а на одном электричестве — до 180 км.Эффективность дополняется аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,23 Cd. В движение также включается активный задний спойлер с тремя положениями. Он автоматически регулируется в зависимости от скорости и помогает снизить расход энергии.Салон— это простор без перегрузки. Полностью стеклянная крыша визуально увеличивает пространство, а отсутствие центрального тоннеля на втором ряду подчеркивает легкость интерьера.Перед водителем — 8,2-дюймовая цифровая панель, по центру — горизонтальный экран 15,6 дюйма, а рядом — охлаждаемая 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфонов. В салоне все на месте: от охлаждаемого бокса в подлокотнике до цветного экрана управления климатом и обогревами для задних пассажиров. Каждая мелочь на своем месте и с премиальной подачей.Обе модели —— адаптированы к российским условиям: в «зимний пакет» входят обогрев лобового стекла, зеркал, всех сидений и рулевого колеса.На автомобили действует гарантия 8 лет или 200 000 км, а на силовую установку, батарею и блоки управления — 8 лет или 160 000 км. Для первых клиентов EXEED предлагает комплекс для зарядки: настенную станцию мощностью 11 кВт, портативное зарядное устройство и адаптер для питания внешних приборов (до 3.3 кВт).Если вы планируетеили ожидаете поступления, рекомендуем обратиться в официальныйЗдесь вы получите профессиональную консультацию, возможность пройти тест-драйв и выбрать комплектацию, подходящую именно вам.📍 Ростов-на-Дону, улица Малиновского, 43📞 +7 (863) 320-27-26Erid: 2SDnjbvtaSq. Реклама. ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ", ИНН 2305028491