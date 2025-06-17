На трассе М-4 «Дон» в районе Шахт произошла жуткая авария

Фото: К вашим услугам

Вблизи Шахт на трассе М-4 «Дон» зафиксировано серьезное ДТП. Кадры с места происшествия обнародованы информационным порталом «К вашим услугам».Происшествие случилось в дневное время 17 июня на автомагистрали М-4 «Дон» неподалеку от города Шахты. По предварительным сведениям, на федеральной трассе произошло столкновение двух большегрузных автомобилей. Из-за сильного удара кабина одного из грузовиков получила повреждения, и водитель оказался зажат внутри.В районе аварии наблюдается небольшое скопление транспорта, двигающегося в сторону города. Водителям рекомендуется заранее предусмотреть альтернативные маршруты объезда.Официальные лица пока воздерживаются от комментариев относительно данного дорожного инцидента.