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На трассе М-4 «Дон» в районе Шахт произошла жуткая авария

На трассе М-4 «Дон» в районе Шахт произошла жуткая авария

Вблизи Шахт на трассе М-4 «Дон» зафиксировано серьезное ДТП. Кадры с места происшествия обнародованы информационным порталом «К вашим услугам».

Происшествие случилось в дневное время 17 июня на автомагистрали М-4 «Дон» неподалеку от города Шахты. По предварительным сведениям, на федеральной трассе произошло столкновение двух большегрузных автомобилей. Из-за сильного удара кабина одного из грузовиков получила повреждения, и водитель оказался зажат внутри.

В районе аварии наблюдается небольшое скопление транспорта, двигающегося в сторону города. Водителям рекомендуется заранее предусмотреть альтернативные маршруты объезда.

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев относительно данного дорожного инцидента.
Фото: К вашим услугам
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