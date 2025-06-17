Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Зловонные реки растеклись на Богатяновском спуске в Ростове

Зловонные реки растеклись на Богатяновском спуске в Ростове
В Ростове на Богатяновском спуске растеклись зловонные реки. Источник, откуда берут начало нечистоты, не ясен. Может «Богатый источник» пробился, а может всем знакомая ростовская канализация.

Свое начало зловонная речка берет в стене возле жилого дома. Затем, вытекая из двора жилого дома на подъеме, грязные ручейки спускаются по стене из камня. Попадают они прямо на пешеходную дорожку, где и образуют вонючие лужи. Из-за забитых ливневок вода течет на проезжую часть и место парковки авто.

Местные жители обеспокоены ситуацией, ведь поток воды со временем может усилиться. Ростовчане просят аварийную бригаду устранить проблему.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.