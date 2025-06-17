Зловонные реки растеклись на Богатяновском спуске в Ростове

Фото: Ростов ру.

В Ростове на Богатяновском спуске растеклись зловонные реки. Источник, откуда берут начало нечистоты, не ясен. Может «Богатый источник» пробился, а может всем знакомая ростовская канализация.Свое начало зловонная речка берет в стене возле жилого дома. Затем, вытекая из двора жилого дома на подъеме, грязные ручейки спускаются по стене из камня. Попадают они прямо на пешеходную дорожку, где и образуют вонючие лужи. Из-за забитых ливневок вода течет на проезжую часть и место парковки авто.Местные жители обеспокоены ситуацией, ведь поток воды со временем может усилиться. Ростовчане просят аварийную бригаду устранить проблему.