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В Ростовской области жителей напугало грибовидное облако в небе

В Ростовской области жителей напугало грибовидное облако в небе
Жителей Ростовской области напугало грибовидное облако в небе. Снимки люди опубликовали 17 июня в соцсетях.

Природное явление заметили в районе Можайских прудов и поселка Щепкин. В кадре видно, что в небе появилось гигантское грибовидное облако.

Кто-то даже сравнил его с «ядерным грибом». Однако природному явлению есть объяснение.

Такое природное явление называется облако-наковальня. Причина его появления – осадки. Оно может появиться после сильного ветра, грозы или града.
Фото: Соцсети.
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