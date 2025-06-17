В Ростовской области жителей напугало грибовидное облако в небе

Фото: Соцсети.

Жителей Ростовской области напугало грибовидное облако в небе. Снимки люди опубликовали 17 июня в соцсетях.Природное явление заметили в районе Можайских прудов и поселка Щепкин. В кадре видно, что в небе появилось гигантское грибовидное облако.Кто-то даже сравнил его с «ядерным грибом». Однако природному явлению есть объяснение.Такое природное явление называется облако-наковальня. Причина его появления – осадки. Оно может появиться после сильного ветра, грозы или града.