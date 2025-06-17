Из-за сильных дождей в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся 17 и 18 июня. В эти дни ожидаются дожди, грозы и град. Скорость ветра может достигнуть 20-23 метров в секунду.
Местных жителей призывают соблюдать осторожность. Водителям рекомендуется оставлять автомобили подальше от плохо закрепленных конструкций.