В Ростове разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня

Фото: Лиза Алерт

В Ростове ищут без вести пропавшего 20-летнего парня. Информации о местонахождении Алексея Безрукова нет с 17 июня.Парень ушел из дома и перестал отвечать на звонки близких. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Алексей ростом 176 и худощавого телосложения. У него волосы русого цвета и серые глаза. В чем был одет молодой человек в день исчезновения, не сообщается.Если вам известно, где может находится Алексей, сообщите в 112.