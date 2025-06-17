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В Ростове разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 20-летнего парня
В Ростове ищут без вести пропавшего 20-летнего парня. Информации о местонахождении Алексея Безрукова нет с 17 июня.

Парень ушел из дома и перестал отвечать на звонки близких. Тогда родные забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.

Алексей ростом 176 и худощавого телосложения. У него волосы русого цвета и серые глаза. В чем был одет молодой человек в день исчезновения, не сообщается.

Если вам известно, где может находится Алексей, сообщите в 112.
Фото: Лиза Алерт
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