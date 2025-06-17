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В Ростовской области на пляже по непонятным причинам скончалась женщина. Об этом сообщает портал DonDay.Инцидент произошел 17 июня на таганрогском пляже «Тополек». По свидетельству очевидцев, женщина внезапно почувствовала себя плохо, когда направлялась к воде с целью искупаться. Практически у самой воды пожилая женщина потеряла сознание и упала. Окружающие незамедлительно бросились на помощь, однако, к сожалению, женщина умерла до прибытия бригады скорой помощи.