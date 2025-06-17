Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области на пляже по непонятным причинам скончалась женщина

В Ростовской области на пляже по непонятным причинам скончалась женщина

В Ростовской области на пляже по непонятным причинам скончалась женщина. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел 17 июня на таганрогском пляже «Тополек». По свидетельству очевидцев, женщина внезапно почувствовала себя плохо, когда направлялась к воде с целью искупаться. Практически у самой воды пожилая женщина потеряла сознание и упала. Окружающие незамедлительно бросились на помощь, однако, к сожалению, женщина умерла до прибытия бригады скорой помощи.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.