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Нависшее дерево на проводах в Ростове спилили коммунальщики

Нависшее дерево на проводах в Ростове спилили коммунальщики
В Ростове спилили опасное дерево, которое висело на проводах. Об этом рассказали в администрации Ворошиловского района.

Ранее жители заметили, что сухой ствол может оборвать электропровода. Это произошло на улице Лелюшенко возле дома № 24/1. Люди ждали, что коммунальные службы сами решат проблему, но не дождались. Тогда они обратились к главе города через телеграм-канал.

На следующий день, 17 июня, дерево спилили. Теперь жители могут быть спокойны за свои автомобили.
Фото: Дондей
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