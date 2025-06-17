Нависшее дерево на проводах в Ростове спилили коммунальщики

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В Ростове спилили опасное дерево, которое висело на проводах. Об этом рассказали в администрации Ворошиловского района.Ранее жители заметили, что сухой ствол может оборвать электропровода. Это произошло на улице Лелюшенко возле дома № 24/1. Люди ждали, что коммунальные службы сами решат проблему, но не дождались. Тогда они обратились к главе города через телеграм-канал.На следующий день, 17 июня, дерево спилили. Теперь жители могут быть спокойны за свои автомобили.