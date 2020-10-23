В Ростовской области школам рекомендовали продлить каникулы до 10 дней
Роспотребнадзор рекомендовал школам донского региона продлить осенние каникулы до 10 дней. Губернатор Василий Голубев принял предложение главного санитарного врача области Евгения Ковалева. Оно будет включено в проект решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 27 октября.
Ранее большинство областных школ со 2 октября должно было уйти на недельные каникулы. Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации на Дону образовательные учреждения могли отправить школьников на каникулы раньше, если заболеваемость превысила 20% от общего количества учащихся. Многие муниципалитеты воспользовались этой возможностью 26 октября.
- Третью неделю мы наблюдаем стабилизацию заражения ОРВИ и COVID-19 в образовательных учреждениях: дошкольных и школьных. Плановые каникулы, которые начались 26 октября в некоторых муниципалитетах, стоит продолжать по тому же графику, - предложил Евгений Ковалев. - Это поможет исключить контакт между школами. Каникулы нужно продлить до 10 дней, притом не начинать их одновременно. Это количество дней составляет больше половины инкубационного периода. Коронавирус начинает развиваться на пятый-седьмой день после контакта с больными. Дополнительные три дня вне учебных заведений позволят разорвать механизм передачи вируса.
По состоянию на 27 октября в Ростовской области на карантин закрыта одна школа в Неклиновском районе. В остальных образовательных учреждениях дистанционно обучаются отдельные классы и группы. В их числе оказались и некоторые факультеты ЮФУ.