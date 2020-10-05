Власти Ростовской области назвали дату осенних каникул

В Ростовской области власти обнародовали решение по поводу даты начала осенних каникул. Об этом 7 октября сообщило региональное правительство.Напомним, ранее главный санитарный врач Ростовской области констатировал, что в регионе растут все показатели по коронавирусу. В связи с этим он предложил продлить осенние каникулы в школе до двух недель. Слова Евгения Ковалева подтвердил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев. Он предложил продлить каникулы на 16 дней.Решение приняли на заседании регионального штаба. По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, большинство школ уйдут на каникулы 21 октября, в среднем их длительность составит девять дней. При этом это всего лишь рекомендация. Каждое образовательное учреждение области должно самостоятельно определить период и дату осенних каникул.Донские власти подчеркнули, что общая ситуация по области находится под постоянным контролем, а в общеобразовательных организациях приняты все меры по профилактике коронавируса. Однако с каждым днем количество заболевших опасной инфекцией продолжает расти. За последние сутки в Ростовской области специалисты зафиксировали еще 255 случаев заражения, 19 из которых - среди несовершеннолетних.