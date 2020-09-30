Названы 10 территорий, определяющих ситуацию по коронавирусу в Ростовской области

В Ростовской области названы десять территорий, определяющих ситуацию с коронавирусом в регионе. Об этом 2 октября сообщил глава Роспотребнадзора донского региона Евгений Ковалев.По словам главного санитарного врача региона, оперативный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей области остается высоким в десяти районах и городах. Среди них на первом месте - Зверево (показатель - 69), Ростов (60) и Волгодонской район (60). Выше среднего показатель остается в Гуково (44), Целинском (44), Родионово-Несветайском (38), Мясниковском (44), Заветинском (54) и Багаевском (выше 32).За последнюю неделю общее количество зараженных в этих территориях составило 1 350, что составляет 70% всех случаев заражения по области. Помимо этого, главный санитарный врач донского региона отметил, что ежедневный темп прироста больных в Ростовской области нарастает в течение двух последних недель.В связи с этим Евгений Ковалев предложил работающим пожилым людям уйти на удаленку, а школьникам продлить осенние каникулы.