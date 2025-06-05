В Ростовской области сельские медики смогут бесплатно получить земельный участок

- Врачи и медсестры в государственных медицинских организациях в сельских и городских поселениях, за исключением городов, которые являются административными центрами муниципальных районов, смогут получить бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, - сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Главным условием является, что больница должна быть основным местом работы медика, и должно отсутствовать право собственности на иные земельные участки.



- Считаем, что земельный участок - необходимое дополнение других мер поддержки. Оно не только дополнит уже действующие инструменты и сделает строительство дома на селе реальной задачей, - отметила Светлана Мананкина. - Мы уже сегодня видим интерес сельских медработников к получению бесплатных земельных участков под ИЖС и ЛПХ.



Фото: ЗС РО.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области внесли поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области».К депутатам донского парламента все чаще обращаются медики, которые переехали работать в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По словам медиков, выплат от 1,5 млн и 750 тысяч для покупки готового жилья на селе порой недостаточно. При этом в некоторых селах и вовсе нет готового жилья. Поэтому единственным выходом является строительство нового дома. В связи с этим депутаты приняли поправки, направленные на поддержку сельских медиков.Земельный участок будет выдаваться в пользование на шесть лет. В будущем граждане смогут получить его бесплатно.При этом возможность получить бесплатно земельный участок - это дополнительная мера поддержки, которая суммируется с другими мерами поддержки на приобретение жилья.Зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель профильного комитета Светлана Мананкина напомнила о мерах жилищной поддержки донских медиков. Благодаря субсидиям из областного бюджета медработники могут возместить до 90% стоимости жилья либо компенсировать до 9% годовых по жилищном кредиту. Также медики, окончившие вуз с отличием, могут воспользоваться льготной ипотекой под 1%. Также медики могут воспользоваться сельской ипотекой (3%) и семейной ипотекой (6%). При этом стоит помнить, что сельскую ипотеку дают только на дом, который не старше 5 лет.Чтобы медицинским работникам было понятно, какие льготы и преференции для них в данный момент существуют, донским парламентом совместно с областным минздравом разработана интернет-страница, на которой можно будет увидеть все доступные меры поддержки: http://vmeste161.ru/.