В Ростовской области сбежавшего 15-летнего парня сняли с поезда

Фото: ростов.ру

В Шахтах Ростовской области 15-летнего парня сняли с поезда. Подросток сбежал из дома и прибыл на станцию Шахтная.По предварительным данным, несовершеннолетний без ведома родителей купил билет по маршруту Екатеринбург — Имеретинский курорт. Однако до конечной станции он не доехал. В городе Шахты его обнаружили полицейские.Оказалось, что родители уже активно разыскивали своего ребенка. Им сообщили, что парень найден и находится в безопасности.В настоящее время его разместили в «Социальном приюте для детей и подростков города Таганрога». Вероятно, он пробудет там до тех пор, пока его не заберут родители.