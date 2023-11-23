В Ростовской области с поезда сняли пьяного пассажира из Якутии

Фото: Ростов ру

В Ростовской области с поезда Адлер - Москва сняли пьяного пассажира из Якутии. Происшествие случилось на станции Лихой 22 ноября.Всю дорогу 38-летний житель Республики Саха употреблял спиртное. Мужчина перебрал и стал ругаться матом. Он начал мешать попутчикам отдыхать. Ему неоднократно делали замечания, но хулиган не реагировал.Работники поезда обратились в полицию, чтобы избавиться от пьяного пассажира. На стации Лихой мужчину передали в руки правоохранителей.В отношении пассажира составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», по которому ему грозит арест до 15 суток.