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В Ростовской области с поезда сняли пьяного пассажира из Якутии

В Ростовской области с поезда сняли пьяного пассажира из Якутии

В Ростовской области с поезда Адлер - Москва сняли пьяного пассажира из Якутии. Происшествие случилось на станции Лихой 22 ноября.

Всю дорогу 38-летний житель Республики Саха употреблял спиртное. Мужчина перебрал и стал ругаться матом. Он начал мешать попутчикам отдыхать. Ему неоднократно делали замечания, но хулиган не реагировал.

Работники поезда обратились в полицию, чтобы избавиться от пьяного пассажира. На стации Лихой мужчину передали в руки правоохранителей.

В отношении пассажира составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», по которому ему грозит арест до 15 суток.
Фото: Ростов ру
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