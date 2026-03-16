Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Динамо» подал жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Ростовом»

ФК «Динамо» подал жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Ростовом»
ФК «Динамо» подал жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Ростовом», который состоялся 14 марта в рамках РПЛ.

Клуб из Москвы выразил несогласие с решениями арбитра, особенно в отношении двух желтых карточек, полученных Рубенсом Антонио Диасом на 29-й и 39-й минутах, что привело к его удалению. «Динамо» считает эти решения ошибочными.

Также на 75-й минуте был отменен гол, забитый Эль-Мехди Маухубом, как сообщает РБ «Спорт».

Кроме того, представители «Ростова» заявили о своем недовольстве судейством, утверждая, что оно не позволило назначить пенальти в их пользу.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика