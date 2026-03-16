ФК «Динамо» подал жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Ростовом», который состоялся 14 марта в рамках РПЛ.Клуб из Москвы выразил несогласие с решениями арбитра, особенно в отношении двух желтых карточек, полученных Рубенсом Антонио Диасом на 29-й и 39-й минутах, что привело к его удалению. «Динамо» считает эти решения ошибочными.Также на 75-й минуте был отменен гол, забитый Эль-Мехди Маухубом, как сообщает РБ «Спорт».Кроме того, представители «Ростова» заявили о своем недовольстве судейством, утверждая, что оно не позволило назначить пенальти в их пользу.