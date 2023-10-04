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В Ростовской области с 5 октября введут остановку на ж/д станции Лесостепь

В Ростовской области с 5 октября введут остановку на ж/д станции Лесостепь
В Ростовской области на ж/д станции Лесостепь появится новая остановка. Информацию об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Новая остановка появится 5 октября. В связи с этим расписание пригородного поезда № 6516 Лихая – Ростов изменится.

Состав отправится с Лихой в 6:01, а на станцию Замчалово приедет к 6:12, остановка продлится всего минуту. Так же и в Зверево остановка займет минуту – с 6:26 до 6:27. В Красном Сулине пригородный поезд остановится в 6:38, в Сулине – в 6:44, в Лесостепь прибудет в 6:57.

На станцию Горную электричка приедет к 7:04, на станцию Дорурс – в 7:30, а в 7:38 остановится на Казачьих Лагерях. Далее поезд продолжит курсировать по прежнему расписанию. Конечную остановку в донской столице состав сделает в 8:54.
Фото: Rostov.ru
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