В Ростовской области с 25 по 27 апреля объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение с 25 по 27 апреля. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.Согласно данным синоптиков, до конца 25 апреля, а также в течение 26 и ночью 27 апреля местами в донском регионе прольют дожди с грозой и градом. Усиление ветра до 20-24 метров в секунду.Водителям в этот период следовать правилам ПДД. Пешеходам также рекомендуют обходить рекламные щиты и ветхие деревья, а также смотреть на дорогу при переходе проезжей части.