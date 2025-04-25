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В Ростовской области с 25 по 27 апреля объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области с 25 по 27 апреля объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение с 25 по 27 апреля. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС» Аксайского района.

Согласно данным синоптиков, до конца 25 апреля, а также в течение 26 и ночью 27 апреля местами в донском регионе прольют дожди с грозой и градом. Усиление ветра до 20-24 метров в секунду.

Водителям в этот период следовать правилам ПДД. Пешеходам также рекомендуют обходить рекламные щиты и ветхие деревья, а также смотреть на дорогу при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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