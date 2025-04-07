В Ростовской области объявили штормовое предупреждение с 8 апреля

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В Ростовской области с 8 апреля объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещают заморозки с 8 по 11 апреля. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».По данным синоптиков, местами в регионе ожидаются заморозки от -1…-4 градусов. На дорогах может появиться гололед.В период непогоды водителям и пешеходам необходимо быть внимательнее. Водителям лучше соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам рекомендуют убрать все ненужное из рук при переходе через проезжую часть.