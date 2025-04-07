Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение с 8 апреля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение с 8 апреля
В Ростовской области с 8 апреля объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещают заморозки с 8 по 11 апреля. Об этом сообщили в МБУ АР «УПЧС».

По данным синоптиков, местами в регионе ожидаются заморозки от -1…-4 градусов. На дорогах может появиться гололед.

В период непогоды водителям и пешеходам необходимо быть внимательнее. Водителям лучше соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам рекомендуют убрать все ненужное из рук при переходе через проезжую часть.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.