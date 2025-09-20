Новости
В Ростовской области 20 сентября объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Тарасовском районе Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сильные дожди прольют в течение суток 20 сентября. Синоптики обещают дожди с градом и грозой, а также усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

В этот период водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам лучше обходить рекламные щиты, ветхие деревья и другие непрочные конструкции.
