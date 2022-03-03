В Ростовской области с 10 марта отменят QR-коды
Губернатор Ростовской области заявил об отмене QR-кодов. Изменения в постановление №272 вступят в силу 10 марта.
Теперь для посещения торговых центров, заведений общепитов, а также кинотеатров, спортивных и фитнес-залов, театров и других общественных мест не понадобится QR-код.
- Мы отмечаем, что в Ростовской области сохраняется стабильная и контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Замедляется темп распространения инфекции, - объяснил Василий Голубев. - Заметно сокращается число больных. Развернутый коечный фонд позволяет не допускать его высокой загруженности.
С 10 марта также не потребуется соблюдение социальной дистанции. Снимается ограничение по заполняемости бассейнов, аквапарков, фитнес-клубов и ледовых катков. Кроме того, возобновятся выступлениях музыкальных и театральных коллективов с полной загрузкой залов.
При этом в регионе по-прежнему будут дезинфицировать помещения, а людям необходимо носить маски и использовать антисептики.