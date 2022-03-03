Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области с 10 марта отменят QR-коды

В Ростовской области с 10 марта отменят QR-коды
Губернатор Ростовской области заявил об отмене QR-кодов. Изменения в постановление №272 вступят в силу 10 марта.

Теперь для посещения торговых центров, заведений общепитов, а также кинотеатров, спортивных и фитнес-залов, театров и других общественных мест не понадобится QR-код.

- Мы отмечаем, что в Ростовской области сохраняется стабильная и контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Замедляется темп распространения инфекции, - объяснил Василий Голубев. - Заметно сокращается число больных. Развернутый коечный фонд позволяет не допускать его высокой загруженности.

С 10 марта также не потребуется соблюдение социальной дистанции. Снимается ограничение по заполняемости бассейнов, аквапарков, фитнес-клубов и ледовых катков. Кроме того, возобновятся выступлениях музыкальных и театральных коллективов с полной загрузкой залов.

При этом в регионе по-прежнему будут дезинфицировать помещения, а людям необходимо носить маски и использовать антисептики.
Фото: otr-online.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.