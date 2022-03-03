В Ростовской области сняли почти все коронавирусные ограничения

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Губернатор Ростовской области снял почти все коронавирусные ограничения. Василий Голубев подписал соответствующий приказ 5 марта.С 10 марта в учреждениях Ростовской области не нужно предъявлять QR-коды. Кроме того, не нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Она сохраняется только для граждан 60+, а также тех, кто страдает сопутствующими заболеваниями, и тех, кто не привит. Оганы местного самоуправления теперь могут вести личный прием граждан.Есть хорошие новости для фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов и аквапарков, ледовых катков. Они могут работать со 100% заполняемостью. Это же нововведение касается выступления музыкальных, театральных коллективов. Несмотря на полную отмену ограничений, сохраняются меры санитарной безопасности.Несмотря на это, в Ростовской области продолжают заражаться коронавирусом. За сутки опасный вирус подхватили 2 153 жителя Ростовской области, а всего с начала пандемии заражены были 333 793 человека. Жертвами опасной инфекции стали 10 423 человека.