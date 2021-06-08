На Дону увеличили допустимую заполняемость залов учреждений культуры

В Ростовской области смягчили коронавирусные ограничения. Донской губернатор Василий Голубев внес изменения в постановление правительства №272.Допустимую заполняемость залов всех учреждений культуры увеличили до 75%. Кроме того, билеты на мероприятия теперь можно приобрести непосредственно в кассах. Но при этом жители должны следить за личной гигиеной и соблюдать масочные режим.Изменения вступят в силу 11 июня, сообщает правительство Ростовской области.Со слов Голубева, решение о смягчении было принято в связи с тем, что ситуация по коронавирусу в регионе, наконец, стабильная.