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В Ростовской области с 10 декабря изменится расписание поездов

В Ростовской области с 10 декабря изменится расписание поездов
В Ростовской области с 10 декабря изменится расписание поездов. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Скорректировано время отправления пригородного поезда № 6032 Ростов – Азов. Теперь вместо 19:20 он будет отправляться с пригородного вокзала донской столицы в 18:51.

С 10 декабря большинству пригородных поездов в сторону Таганрога, кроме скоростных, добавят остановку в населенном пункте Михайловка.

Изменения в работе поездов коснутся также Краснодарского и Ставропольского краев.

Обновления графика происходит каждый год во второе воскресенье декабря.
Фото: Ростов ру
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