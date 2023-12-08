Фото: Ростов ру

В Ростовской области с 10 декабря изменится расписание поездов. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.Скорректировано время отправления пригородного поезда № 6032 Ростов – Азов. Теперь вместо 19:20 он будет отправляться с пригородного вокзала донской столицы в 18:51.С 10 декабря большинству пригородных поездов в сторону Таганрога, кроме скоростных, добавят остановку в населенном пункте Михайловка.Изменения в работе поездов коснутся также Краснодарского и Ставропольского краев.Обновления графика происходит каждый год во второе воскресенье декабря.