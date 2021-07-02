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В Ростове по факту исчезновения 25-летней Галины Хлобыстиной завели дело об убийстве

В Ростове по факту исчезновения 25-летней Галины Хлобыстиной завели дело об убийстве
В Ростове возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 25-летней местной жительницы. О местонахождении Галины Хлобыстиной ничего не известно уже третий месяц.

Как сообщал Rostov.ru, последний раз девушку видели 5 мая - через несколько дней после дня рождения. Тогда она ушла из своей квартиры в Кировском районе и не вернулась. Найти Галину самостоятельно родным не удалось. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Однако поиски не увенчались успехом. Друзья Галины и родственники не знают, куда она могла уйти.

- По факту безвестного исчезновения 25-летней Галины Хлобыстиной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Тем не менее правоохранители и родные пропавшей не теряют надежды. Поиски продолжаются.

На вид девушке - около 23-25 лет. У нее светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост - около 165-170 сантиметров. На затылке у ростовчанки - тату в виде компаса.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Галины Хлобыстиной, позвоните по номерам: 8 (800) 700-54-52; 8 (863) 249-23-66; 8 (863) 249-22-24; 8 (863) 210-66-50; 8-989-233-08-08.

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