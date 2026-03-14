В Ростовской области родственники разыскивают 46-летнюю Юлию Сидорко, которая пропала вечером 12 марта. С тех пор её местонахождение неизвестно.Семья сообщила, что Юлия отправилась в аптеку, но домой так и не вернулась. Они обратились за помощью в полицию и к волонтёрам. По записям с камер видеонаблюдения, она направилась в сторону дамбы посёлка ХБК.Юлия имеет русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней были салатовая ветровка, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные туфли.Если вам известна информация о её местонахождении, пожалуйста, свяжитесь по телефону: +7 (950) 866 41 52 или сообщите в экстренные службы по номеру 112.