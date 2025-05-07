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В Ростове родственники разыскивают 39-летнюю женщину

В Ростове родственники разыскивают 39-летнюю женщину
В Ростове-на-Дону с 18 апреля не могут найти 39-летнюю Стеллу Кабанникову. Её местонахождение неизвестно.

В тот день она ушла из дома и не вернулась. Родственники начали самостоятельные поиски. Когда они не увенчались успехом, они обратились в полицию. Позже к поискам присоединились волонтёры.

Рост Стеллы — 180 сантиметров, она нормального телосложения. У неё светло-русые волосы и голубые глаза.

Последний раз её видели в чёрном спортивном костюме и белых кроссовках.

Если вы видели эту женщину, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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