В Ростове родственники разыскивают 39-летнюю женщину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростове-на-Дону с 18 апреля не могут найти 39-летнюю Стеллу Кабанникову. Её местонахождение неизвестно.В тот день она ушла из дома и не вернулась. Родственники начали самостоятельные поиски. Когда они не увенчались успехом, они обратились в полицию. Позже к поискам присоединились волонтёры.Рост Стеллы — 180 сантиметров, она нормального телосложения. У неё светло-русые волосы и голубые глаза.Последний раз её видели в чёрном спортивном костюме и белых кроссовках.Если вы видели эту женщину, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.