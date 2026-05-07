В одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната: есть пострадавшая
ЧП произошло днем 7 мая в школе № 8 города Миллерово. Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, в общеобразовательном учреждении взорвался предмет внешне похожий на страйкбольную гранату.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадала 17-летняя школьница. Девушка получила незначительные ожоги кистей рук. Ей оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По информации МВД, других пострадавших нет.