В одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната: есть пострадавшая

ЧП произошло днем 7 мая в школе № 8 города Миллерово. Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, в общеобразовательном учреждении взорвался предмет внешне похожий на страйкбольную гранату.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадала 17-летняя школьница. Девушка получила незначительные ожоги кистей рук. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По информации МВД, других пострадавших нет.
Фото: Donday
