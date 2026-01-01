Новости
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 56-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 56-летнего мужчину. Юрий Баламутин не выходил на связь с близкими с 31 декабря.

Юрий Владимирович проживает в городе Каменск-Шахтинский. В тот день он выехал из дома на легковушке «ВАЗ-2115» серо-зеленого цвета. Когда мужчина не вернулся и перестал выходить на связь, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а затем к волонтерам.

Рост у Юрия составляет 175 сантиметров. Он имеет плотное телосложение. У него седые волосы и голубые глаза.

В день пропажи на Юрии была темно-синяя куртка, голубая футболка, черный спортивный костюм и черная кепка.

Волонтеры сообщают, что пропавшему может быть необходима медицинская помощь.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Юрия Баламутин, сообщите по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
