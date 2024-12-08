Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области просятся с погибшим в зоне СВО бойцом

В Ростовской области просятся с погибшим в зоне СВО бойцом
В городе Батайске Ростовской области простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим. Информации о местонахождении 49-летнего Сергея Воскресова не было в течение восьми месяцев. Страшную новость близким сообщили 3 декабря. Об этом пишет Батайское время.

Сергей Воскресов уроженец города Батайска. Он закончил гимназию №7, служил в ВС РФ на должности старшего лейтенанта. С началом спецоперации мужчина решил отдать долг родине. Он подписал контракт и 6 октября 2023-го отправился в зону СВО.

В апреле 2024 года Сергей перестал выходить на связь.

Родственники надеялись найти мужчину целым и невредимым, однако случилось страшное. В начале декабря после экспертизы подтвердилась гибель военнослужащего.

У мужчины осталась жена и двое сыновей. Простится с Сергеем можно 10 декабря в 10:00 на улице Фрунзе, 238. Отпевание состоится в храме 50 лет Октября.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.