В Ростовской области просятся с погибшим в зоне СВО бойцом

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В городе Батайске Ростовской области простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим. Информации о местонахождении 49-летнего Сергея Воскресова не было в течение восьми месяцев. Страшную новость близким сообщили 3 декабря. Об этом пишет Батайское время.Сергей Воскресов уроженец города Батайска. Он закончил гимназию №7, служил в ВС РФ на должности старшего лейтенанта. С началом спецоперации мужчина решил отдать долг родине. Он подписал контракт и 6 октября 2023-го отправился в зону СВО.В апреле 2024 года Сергей перестал выходить на связь.Родственники надеялись найти мужчину целым и невредимым, однако случилось страшное. В начале декабря после экспертизы подтвердилась гибель военнослужащего.У мужчины осталась жена и двое сыновей. Простится с Сергеем можно 10 декабря в 10:00 на улице Фрунзе, 238. Отпевание состоится в храме 50 лет Октября.