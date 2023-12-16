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В Батайске простятся с 33-летним лейтенантом, погибшим в ходе спецоперации

В Батайске простятся с 33-летним лейтенантом, погибшим в ходе спецоперации
Житель Батайска погиб в зоне проведения СВО. О смерти 33-летнего Алексея Лепы стало известно 15 декабря.

Мужчина вырос в Батайске. Он окончил школу № 16, затем отслужил в армии, получив звание лейтенанта. В 2023 году горожанин решил отправиться на передовую. Он подписал контракт и после этого домой не вернулся. Мужчина получил смертельное ранение при исполнении служебного долга.

Тело бойца доставили в родной город. Алексея Лепу похоронят 18 декабря. В 12:00 состоится прощание в храме Святой Троицы.
Фото: соцсети.
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