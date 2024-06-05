В Ростовской области пропал без вести боец СВО из Оренбурга

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В Ростовской области без вести пропал боец, отправившийся на спецоперацию. Константин Волков не выходит на связь с близкими около месяца.Мужчину призвали на передовую из Оренбурга. По распределению направили в поселок Белогоровку, за городом Лисичанском (Луганская Народная Республика). Родные общались по телефону с Константином 10 мая. По его словам, тогда он находился в Ростовской области. Возможно, боец собирался отправиться из региона в соседнюю ЛНР.С тех пор 35-летний мужчина не отвечал на звонки и сообщения. Родственники переживают, что его могли тяжело ранить или убить.Если вы видели Константина Волкова или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите об этом в полицию или военкомат.