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Боец СВО из Ростовской области без вести пропал полгода назад

Боец СВО из Ростовской области без вести пропал полгода назад
Боец спецоперации из Ростовской области пропал без вести. Александр Кожушанов не выходит на связь с близкими полгода.

Мужчина жил в селе Самарском (Азовский район). Когда началась СВО, он был в числе тех, кто отправился на передовую. Выполняя боевую задачу, военнослужащий получил тяжелое ранение.

Его доставили в госпиталь, расположенный в городе Моздоке (Северная Осетия). Там мужчина провел три месяца.

— Он не падал духом. Александр поддерживал раненых, помогал персоналу столовой все три месяца, сохраняя активную жизненную позицию, — вспоминают его знакомые.

В начале ноября прошлого года мужчину выписали. Около месяца он общался с близкими по телефону, а в декабре перестал отвечать на сообщения. Если вам что-либо известно о судьбе Александра Кожушанова, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети.
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