Боец СВО из Ростовской области без вести пропал полгода назад

Фото: соцсети.

Боец спецоперации из Ростовской области пропал без вести. Александр Кожушанов не выходит на связь с близкими полгода.Мужчина жил в селе Самарском (Азовский район). Когда началась СВО, он был в числе тех, кто отправился на передовую. Выполняя боевую задачу, военнослужащий получил тяжелое ранение.Его доставили в госпиталь, расположенный в городе Моздоке (Северная Осетия). Там мужчина провел три месяца.— Он не падал духом. Александр поддерживал раненых, помогал персоналу столовой все три месяца, сохраняя активную жизненную позицию, — вспоминают его знакомые.В начале ноября прошлого года мужчину выписали. Около месяца он общался с близкими по телефону, а в декабре перестал отвечать на сообщения. Если вам что-либо известно о судьбе Александра Кожушанова, сообщите в полицию или военкомат.