В Ростовской области пропал без вести 29-летний парень. Александр Переварюха двое суток не выходит на связь с родственниками.5 сентября пропавший отправился из Ростова-на-Дону в станицу Мишкинскую Аксайского района, но до пункта назначения так и не добрался. Никто не знает, где он находится, телефон парня не отвечает. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Ищут Александра и волонтеры.У разыскиваемого рост - 180 сантиметров, плотное телосложение, русые короткие волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в серые майку и кофту, спортивные штаны. Уезжал парень на автомобиле марки «Тойота Королла».Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Переварюхи, просим обратиться по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.