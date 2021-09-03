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В Ростовской области пропал без вести 29-летний парень

В Ростовской области пропал без вести 29-летний парень

В Ростовской области пропал без вести 29-летний парень. Александр Переварюха двое суток не выходит на связь с родственниками.

5 сентября пропавший отправился из Ростова-на-Дону в станицу Мишкинскую Аксайского района, но до пункта назначения так и не добрался. Никто не знает, где он находится, телефон парня не отвечает. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Ищут Александра и волонтеры.

У разыскиваемого рост - 180 сантиметров, плотное телосложение, русые короткие волосы и серые глаза. В день исчезновения был одет в серые майку и кофту, спортивные штаны. Уезжал парень на автомобиле марки «Тойота Королла».

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Переварюхи, просим обратиться по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.

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