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В Ростовской области произошло массовое ДТП с пострадавшими из-за инсульта у водителя

В Ростовской области произошло массовое ДТП с пострадавшими из-за инсульта у водителя

В Ростовской области произошло массовое ДТП из-за инсульта у водителя. Авария произошла утром 13 июля в Волгодонске.

По предварительным данным, 69-летний пенсионер ехал на своем «Рено Аркана». В районе дома № 10 по улице Черникова ему стало плохо. Иномарка потеряла управление и покатилась вниз прямо к припаркованным у дороги авто.

Сначала «Рено» врезался в припаркованную «Мазду 6», та в свою очередь толкнула «Шевроле Лачетти». Авто, как большие домино, подталкивая друг друга, покатились вперёд. В то время, пока «Лачетти» катился вперед, дорогу переходили два человека. Пешеходы не успели отбежать, как их зажало между «Шевроле» и припаркованной «Рено Флюенс».

Без пострадавших в результате массового ДТП не обошлось. Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, пешеходы 26 и 52 лет получили травмы.

Также выяснилось, что у водителя «Рено Аркана», спровоцировавшего массовую аварию, в пути случился инсульт.

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