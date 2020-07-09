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В Ростовской области из-за мокрой дороги произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

В Ростовской области из-за мокрой дороги произошло массовое ДТП с четырьмя пострадавшими
В городе Волгодонске произошло массовое ДТП. Авария случилась около половины одиннадцатого вечера 12 июля.

На улице Морской, по предварительным данным, 33-летний водитель «Дэу Эсперо» въехал в лужу, после чего не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным автомобилями - «Тойотой Камри», «Кондор» и «Нивой Шевроле». Затем «Дэу» наехал на бордюрный камень.
- В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира автомобиля «Дэу» - мужчины 25, 29 и 28 лет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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