Автомобилист на «Рено Аркана» сбил восьмилетнюю девочку в Ростове

В донской столице водитель на иномарке сбил несовершеннолетнюю. Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября около 14:30 на улице Спартаковской.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 53-летний шофер за рулем «Рено Аркана» ехал возле дома № 20. По предварительной версии, он не успел затормозить и сбил восьмилетнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу примерно в 50 метрах от «зебры».- В ДТП девочка получила травмы, - добавили в ведомстве. - Автомобилист сам привез ее в медучреждение.