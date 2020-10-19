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Автомобилист на «Рено Аркана» сбил восьмилетнюю девочку в Ростове

Автомобилист на «Рено Аркана» сбил восьмилетнюю девочку в Ростове
В донской столице водитель на иномарке сбил несовершеннолетнюю. Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября около 14:30 на улице Спартаковской.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 53-летний шофер за рулем «Рено Аркана» ехал возле дома № 20. По предварительной версии, он не успел затормозить и сбил восьмилетнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу примерно в 50 метрах от «зебры».

- В ДТП девочка получила травмы, - добавили в ведомстве. - Автомобилист сам привез ее в медучреждение.

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