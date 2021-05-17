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В Ростове на Стачки водитель «Ауди А7» устроил ДТП с пятью авто

В Ростове на Стачки водитель «Ауди А7» устроил ДТП с пятью авто
Водитель «Ауди А7» устроил массовое ДТП на проспекте Стачки в Ростове. Авария произошла утром 19 мая в районе дома № 142.

По предварительной информации, 62-летний мужчина за рулем «Ауди А7» не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в стоящий в среднем ряду «Рено Меган». Французский автомобиль отбросило в левый ряд на стоящий там «Рено Кенгу», который в свою очередь отбросило на «Шкоду Октавию» и «Рено Каптюр».

По данным УГИБДД по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал. А вот машины получили механические повреждения, и теперь им предстоит серьезный ремонт.

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