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В Ростовской области прогнозируют подъем заболеваемости лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области прогнозируют подъем заболеваемости лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области санитарные врачи прогнозируют увеличение случаев лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила в Ростовской области, как ожидается, придется на последний месяц лета, хотя отдельные случаи могут возникнуть уже к середине лета. Период активности вируса продлится до начала осени.

Особое внимание приковано к Южному, Центральному и Приволжскому федеральным округам, поскольку в прошлом в этих областях уже фиксировались случаи заражения.

Важно помнить, что лихорадка Западного Нила (ЛЗН) в большинстве случаев (примерно 80%) протекает без каких-либо заметных признаков. Тем не менее эксперты предупреждают о возможности серьезных осложнений, в том числе воспаления головного мозга, воспаления оболочек мозга и поражения нервной системы.

Необходимо отметить, что в сентябре 2024 года в пяти муниципальных образованиях Ростовской области были обнаружены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, включая Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Аксайский и Миллеровский районы.
Фото: нейросеть
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